Traffico Roma del 18-06-2019 ore 08:00
Più informazioni su
NOTIZIARIO ROMA MARTEDÌ 18 GIUGNO 2019 ORE 07:50
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
BUONGIORNO BEN TROVATI
È GIA INTENSO IL TRAFFICO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA
E L’APPIA E SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN ENTRATA AL RACCORDO.
TRALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DALLA SALARIA ALLA CASSIA
TRAFFICO IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DAL RACCORDO
ALLA TANGENZIALE EST.
RALLENTAMENTI SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA ALLA CAPITALE, IN
PARTICOLARE SULLA FLAMINIA, SULLA SALARIA E PIU A SUD, SULLA PONTINA
ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO
DUE GLI INCIDENTE CON RALLENTAMENTI, UNO SU VIA DELLE CAPANNELLE
ALL’INTERSEZIONE CON VIA DEL CALICE ED UNO ANCORA SU VIA TIBURTINA ALL’ALT
DEL RACCORDO
OGGI DOMANI E DOPODOMANI UN CONCORSO PUBBLICO PRESSO LA NUOVA FIERA DI ROMA
IN DUE SESSIONI DALLE 8 ALLE 12 E DALLE 14 ALLE 18. POSSIBILI LE
RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO SU VIA PORTUENSE E SULLA ROMA-FIUMICINO DIVE CI
SONO CODE AL MOMENTO DA L’ANSA DEL TEVERE A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR.
Maria Barbara Taormina
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma