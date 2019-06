Traffico Roma del 18-06-2019 ore 08:30

NOTIZIARIO ROMA MARTEDÌ 18 GIUGNO 2019 ORE08:20

È GIA INTENSO IL TRAFFICO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA

E L’ARDEATINA

IN CARREGGIATA ESTERNA FILE ALLALT DELLA FLAMINIA E A TRATTI DALLA CASSIA

ALL’AURELIA E DALLA RM-FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE, NEL QUADRANTE EST

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD RALLENTAMENTI IN ENTRATA AL RACCORDO.

TRAFFICO IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DAL RACCORDO

ALLA TANGENZIALE EST. VERSO IL CENTRO E DA TOR CERVARA AL RACCORDO IN

DIREZIONE FUORI ROMA

IN ENTRATA ALLA CAPITALE SI STA IN CODA SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA

DEI DUE PONTI SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’APT DELL’URBE E PIU A SUD

SULLA PONTINA DA VIA DI DECIAMA A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO .

TRAFFICO A RLENTO PER UN INCIDENTE ALLE PORTE DI ROMA ED ESATTAMENTE IN VIA

DEI RADAR NELLE VICINANZE DELLA TIBURTIN A

OGGI DOMANI E DOPODOMANI UN CONCORSO PUBBLICO PRESSO LA NUOVA FIERA DI ROMA

IN DUE SESSIONI DALLE 8 ALLE 12 E DALLE 14 ALLE 18. POSSIBILI LE

RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO SU VIA PORTUENSE E SULLA ROMA-FIUMICINO DIVE CI

SONO CODE AL MOMENTO DA L’ANSA DEL TEVERE A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR.

PER CHI SI SPOSTA SULLA TERMINI CENTOCELLE IL SERVIZIO VIENE LIMITATO A

PONTE CASILINO PER UN GUASTO TECNICO AL CAPOLINEA TERMNI LAZIALI .

D UTILIZZARE LA LINEA TRAM 5 E 14 O I BUS 50 E 105

