Traffico Roma del 18-06-2019 ore 09:30

FILE A TRATTI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LA NOMENTANA LA

TIBURTINA TRA CASILINA E LA VIA DEL MARE E IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA

LA DIRAMZ ROMA NORD E LA TRIONFALE A SEGUIRE DA CASAL DEL MARMO

ALL’AURELIA E DALLA RM-FIUMICINO ALLA VIA ARDEATINA , NEL QUADRANTE EST

DALLA CASILINA ALLA TIBURTINA

TRAFFICO IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DAL RACCORDO

ALLA TANGENZIALE EST. VERSO IL CENTRO E DA TOR CERVARA AL RACCORDO IN

DIREZIONE FUORI ROMA

SULLA TANG EST LUNGHE CODE DALLA TIBURTINA A VIALE DEI CAMPI SPORTIVI

ANCHE PER UN INCIDENTE VERSO IL FORO ITALICO E PER TRAFFICO DA LARGO

PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD RALLENTAMENTI IN ENTRATA AL RACCORDO. SULLA

ROMA FIUMICINO ORA SI STA IN CODA DAL RACCORDO VERSO L’EUR,

TRAFFICO A RLENTO PER UN INCIDENTE ALLE PORTE DI ROMA ED ESATTAMENTE IN VIA

DEI RADAR NELLE VICINANZE DELLA TIBURTINA

PER CHI SI SPOSTA SULLA TERMINI CENTOCELLE IL SERVIZIO VIENE LIMITATO A

PONTE CASILINO PER UN GUASTO TECNICO AL CAPOLINEA TERMNI LAZIALI

INFINE UNA NOTIZIA PER CHI SI SPOSTA COI MEZZI PUBBLICI, LO SCIOPERO DI 24

H DEL 20 GIUGNO E’ STATO DIFFERITO DA ATAC A MARTEDI 25 GIUGNO.

