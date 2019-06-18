Traffico Roma del 18-06-2019 ore 09:30
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NOTIZIARIO ROMA MARTEDÌ 18 GIUGNO 2019 ORE0 9:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
FILE A TRATTI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LA NOMENTANA LA
TIBURTINA TRA CASILINA E LA VIA DEL MARE E IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA
LA DIRAMZ ROMA NORD E LA TRIONFALE A SEGUIRE DA CASAL DEL MARMO
ALL’AURELIA E DALLA RM-FIUMICINO ALLA VIA ARDEATINA , NEL QUADRANTE EST
DALLA CASILINA ALLA TIBURTINA
TRAFFICO IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DAL RACCORDO
ALLA TANGENZIALE EST. VERSO IL CENTRO E DA TOR CERVARA AL RACCORDO IN
DIREZIONE FUORI ROMA
SULLA TANG EST LUNGHE CODE DALLA TIBURTINA A VIALE DEI CAMPI SPORTIVI
ANCHE PER UN INCIDENTE VERSO IL FORO ITALICO E PER TRAFFICO DA LARGO
PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD RALLENTAMENTI IN ENTRATA AL RACCORDO. SULLA
ROMA FIUMICINO ORA SI STA IN CODA DAL RACCORDO VERSO L’EUR,
TRAFFICO A RLENTO PER UN INCIDENTE ALLE PORTE DI ROMA ED ESATTAMENTE IN VIA
DEI RADAR NELLE VICINANZE DELLA TIBURTINA
PER CHI SI SPOSTA SULLA TERMINI CENTOCELLE IL SERVIZIO VIENE LIMITATO A
PONTE CASILINO PER UN GUASTO TECNICO AL CAPOLINEA TERMNI LAZIALI
INFINE UNA NOTIZIA PER CHI SI SPOSTA COI MEZZI PUBBLICI, LO SCIOPERO DI 24
H DEL 20 GIUGNO E’ STATO DIFFERITO DA ATAC A MARTEDI 25 GIUGNO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma