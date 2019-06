Traffico Roma del 18-06-2019 ore 10:00

NOTIZIARIO ROMA MARTEDÌ 18 GIUGNO 2019 ORE0 9:50

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA INCOLONNAMENTI A TRATTI TRA LA

NOMENTANA LA TIBURTINA TRA CASILINA E L’ ARDEATINA E IN CARREGGIATA

ESTERNA CODE TRA LA DIRAMZ ROMA NORD E L’AURELIA E DALLA RM-FIUMICINO ALLA

VIA DEL MARE , NEL QUADRANTE EST DALLA CASILINA ALLA TIBURTINA

TRAFFICO IN CODA A TRATTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DAL

RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST. VERSO IL CENTRO

SULLA TANG EST LUNGHE CODE DAL BIVIO CON LA A24 A VIALE DEI CAMPI SPORTIVI

ANCHE PER UN INCIDENTE VERSO IL FORO ITALICO E PER TRAFFICO DA LARGO

PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD RALLENTAMENTI IN ENTRATA AL RACCORDO. SULLA

ROMA FIUMICINO ORA SI STA IN CODA DAL RACCORDO VERSO L’EUR,

TRAFFICO A RLENTO PER UN INCIDENTE ALLE PORTE DI ROMA ED ESATTAMENTE IN VIA

DEI RADAR NELLE VICINANZE DELLA TIBURTINA, UN ALTRO SU VIALE PALMKRO

TOGLIATTI IN PROX DI VIA GIUSEPPE CHIOVENDA

UN ANCORA PROVOCA DEI RALLENTAMENTI IN VIA DI MACCHIA PALLOCCO

ALL’INTERSEZIONE CON VIA DEL FOSSO DI DRAGONCELLO

PER CHI SI SPOSTA SULLA TERMINI CENTOCELLE IL SERVIZIO VIENE LIMITATO A

PONTE CASILINO PER UN GUASTO TECNICO AL CAPOLINEA TERMNI LAZIALI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma