Traffico Roma del 18-06-2019 ore 10:30
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NOTIZIARIO ROMA MARTEDÌ 18 GIUGNO 2019 ORE0 9:50
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA INCOLONNAMENTI A TRATTI TRA LA
NOMENTANA LA TIBURTINA TRA CASILINA E L’ ARDEATINA E IN CARREGGIATA
ESTERNA CODE TRA LA DIRAMZ ROMA NORD E L’AURELIA E DALLA RM-FIUMICINO ALLA
VIA DEL MARE , NEL QUADRANTE EST DALLA CASILINA ALLA TIBURTINA
TRAFFICO IN CODA A TRATTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DAL
RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST. VERSO IL CENTRO
SULLA TANG EST LUNGHE CODE DAL BIVIO CON LA A24 A VIALE DEI CAMPI SPORTIVI
ANCHE PER UN INCIDENTE VERSO IL FORO ITALICO E PER TRAFFICO DA LARGO
PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD RALLENTAMENTI IN ENTRATA AL RACCORDO. SULLA
ROMA FIUMICINO ORA SI STA IN CODA DAL RACCORDO VERSO L’EUR,
TRAFFICO A RLENTO PER UN INCIDENTE ALLE PORTE DI ROMA ED ESATTAMENTE IN VIA
DEI RADAR NELLE VICINANZE DELLA TIBURTINA, UN ALTRO SU VIALE PALMKRO
TOGLIATTI IN PROX DI VIA GIUSEPPE CHIOVENDA
UN ANCORA PROVOCA DEI RALLENTAMENTI IN VIA DI MACCHIA PALLOCCO
ALL’INTERSEZIONE CON VIA DEL FOSSO DI DRAGONCELLO
PER CHI SI SPOSTA SULLA TERMINI CENTOCELLE IL SERVIZIO VIENE LIMITATO A
PONTE CASILINO PER UN GUASTO TECNICO AL CAPOLINEA TERMNI LAZIALI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma