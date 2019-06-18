Traffico Roma del 18-06-2019 ore 11:30
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NOTIZIARIO ROMA MARTEDÌ 18 GIUGNO 2019 ORE0 11:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA INCOLONNAMENTI ANCHE PER UN
PRRECEDENTE INCIDENTE TRA CASILINA E L’ ARDEATINA
CODE A TRATTI PER UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO
DA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST. VERSO IL CENTRO
SULLA TANG EST: LUNGHE CODE DA VIA DI PIETRALATA A CORSO DI FRANCIA
ANCHE PER DUE INCIDENTI UNO ALL’ALT DI VIA DELLE VALLI ED UNO TRA VIALE
DEI CAMPI SPORTIVI A VIA DEL FORO ITALICO E PER TRAFFICO DA LARGO
PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI
TRAFFICO A RLENTO PER UN INCIDENTE IN VIA FRANCESCO GRIMALDI IN PROX DI
VIA ORSA MARIA CORBINO IN ZONA MARCONI ED UN ALTRO IN VIA TIBURTINA NEI
PRESSI DI VIA BRANDIZI. RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE ANCORA SU VIA
FLAMINIA NUOVA IN PROX DI VIA DEI DUE PONTI
FINO ALLE 13, MANIFESTAZIONE IN VIA MOLISE, NEI PRESSI DEL MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO.
OGGI E DMANI IN CENTRO PER INTERVETI STRADALI MISURE ALLA VIABILITA’ IN VIA
MARSALA TRA VIA SOLFERINO E VIA DEL CASTRO PRETORIO , POSSIBILI
RIPERCUSSIONI NELL’AREA CIRCOSTANTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma