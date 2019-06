Traffico Roma del 18-06-2019 ore 12:30

NOTIZIARIO ROMA MARTEDÌ 18 GIUGNO 2019 ORE0 11:20

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA INCOLONNAMENTI ANCHE PER UN

PRRECEDENTE INCIDENTE TRA CASILINA E L’ ARDEATINA

CODE A TRATTI PER UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO

DA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST. VERSO IL CENTRO

SULLA TANG EST: LUNGHE CODE DA VIA DI PIETRALATA A CORSO DI FRANCIA

ANCHE PER DUE INCIDENTI UNO ALL’ALT DI VIA DELLE VALLI ED UNO TRA VIALE

DEI CAMPI SPORTIVI A VIA DEL FORO ITALICO E PER TRAFFICO DA LARGO

PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI

TRAFFICO A RLENTO PER UN INCIDENTE IN VIA FRANCESCO GRIMALDI IN PROX DI

VIA ORSA MARIA CORBINO IN ZONA MARCONI ED UN ALTRO IN VIA TIBURTINA NEI

PRESSI DI VIA BRANDIZI. RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE ANCORA SU VIA

FLAMINIA NUOVA IN PROX DI VIA DEI DUE PONTI

FINO ALLE 13, MANIFESTAZIONE IN VIA MOLISE, NEI PRESSI DEL MINISTERO DELLO

SVILUPPO ECONOMICO.

OGGI E DMANI IN CENTRO PER INTERVETI STRADALI MISURE ALLA VIABILITA’ IN VIA

MARSALA TRA VIA SOLFERINO E VIA DEL CASTRO PRETORIO , POSSIBILI

RIPERCUSSIONI NELL’AREA CIRCOSTANTE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma