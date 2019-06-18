Traffico Roma del 18-06-2019 ore 13:30
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NOTIZIARIO ROMA MARTEDÌ 18 GIUGNO 2019 ORE0 13:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA INCOLONNAMENTI ANCHE PER UN PRECEDENTE
INCIDENTE TRA CASILINA E L’ APPIA
RIMANGONO RALLENTAMENTI LUNGO LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI SAN
GIOVANNI MA RISOLTO L’INCIDENTEO PRIMA DELLO SV DELLA GALLERIA GIOVANNI
XXIII
TRAFFICO A RLENTO PER UN INCIDENTE IN ZONA PRIMAVALLE SU VIA PIETRO BEMBO
TRA LE VIE BENEDETTO ALOISI MASELLA E GIOVANNI X
UN ALTRO INCIDENTE STA PROVOCANDO RALLENTAMENTI IN VIA OSTIENSE
ALL’INTERSEZIONE CON VIA PAVULLO NEL FRIGNANO
IN CENTRO, DALLE 14 ALLE 20 MANIFESTAZIONE IN PIAZZA MONTE CITORIO
NELL’AREA TRA LA COLONNA ANTONINA E L’OBELISCO. AL SIT-IN PARTECIPERANNO
CIRCA 250 PERSONE, POSSIBILI RIPERCUSSIONI SULLA VIABILITÀ DELL’AREA.
OGGI E DOMANI IN CENTRO PER INTERVETI STRADALI MISURE ALLA VIABILITA’ IN
VIA MARSALA TRA VIA SOLFERINO E VIA DEL CASTRO PRETORIO , POSSIBILI
RIPERCUSSIONI NELL’AREA CIRCOSTANTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma