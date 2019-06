Traffico Roma del 18-06-2019 ore 14:30

NOTIZIARIO ROMA MARTEDÌ 18 GIUGNO 2019 ORE0 13:20

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA INCOLONNAMENTI ANCHE PER UN PRECEDENTE

INCIDENTE TRA CASILINA E L’ APPIA

RIMANGONO RALLENTAMENTI LUNGO LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI SAN

GIOVANNI MA RISOLTO L’INCIDENTEO PRIMA DELLO SV DELLA GALLERIA GIOVANNI

XXIII

TRAFFICO A RLENTO PER UN INCIDENTE IN ZONA PRIMAVALLE SU VIA PIETRO BEMBO

TRA LE VIE BENEDETTO ALOISI MASELLA E GIOVANNI X

UN ALTRO INCIDENTE STA PROVOCANDO RALLENTAMENTI IN VIA OSTIENSE

ALL’INTERSEZIONE CON VIA PAVULLO NEL FRIGNANO

IN CENTRO, DALLE 14 ALLE 20 MANIFESTAZIONE IN PIAZZA MONTE CITORIO

NELL’AREA TRA LA COLONNA ANTONINA E L’OBELISCO. AL SIT-IN PARTECIPERANNO

CIRCA 250 PERSONE, POSSIBILI RIPERCUSSIONI SULLA VIABILITÀ DELL’AREA.

OGGI E DOMANI IN CENTRO PER INTERVETI STRADALI MISURE ALLA VIABILITA’ IN

VIA MARSALA TRA VIA SOLFERINO E VIA DEL CASTRO PRETORIO , POSSIBILI

RIPERCUSSIONI NELL’AREA CIRCOSTANTE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma