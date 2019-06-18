Traffico Roma del 18-06-2019 ore 16:30
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NOTIZIARIO ROMA MARTEDÌ 18 GIUGNO 2019 ORE0 15:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
N ZONA LABARO PER UN INCENDIO DI STERPAGLIE CHIUSO IL VIADOTTO DEL GIUBILEO
DEL 2000 IN DIREZIONE TERNI. IL TRANSITO VEICOLARE PROVENIENTE DAL CENTRO
CITTA’ VIENE DEVIATO SUL RACCORDO. MENTRE SUL RACCORDO SONO CHIUSE LE RAMPE
PER LA VIA FLAMINIA IN DIREZIONE FUORI ROMA.
RIPERCUSSIONI SULLA VIA FLAMINIA DOVE IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA VIA
DI DUE PONTI E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA DA ROMA.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA VIA SALARIA IN PROSSIMITA’ DI VIA
MARCIGLIANA. SEMPRE SULLA SALARIA IL TRAFFICO RALLENTA PER UN CANTIERE TRA
VIA CORTONA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE.
RIMANGONO RALLENTAMENTI LUNGO LA TANGENZIALE EST TRA LA VIA TIBURTINA E LA
24 IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI
PER UN CONCORSO PRESSO LA NUOVA FIERA DI ROMA POSSIBILI RALLENTAMENTI SULLA
VIA PORTUENSE FINO ALLE ORE 18.00
RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO TRA LA ROMA
FIUMICINO E LA VIA TUSCOLANA
OGGI E DOMANI IN CENTRO PER INTERVETI STRADALI MISURE ALLA VIABILITA’ IN
VIA MARSALA TRA VIA SOLFERINO E VIA DEL CASTRO PRETORIO , POSSIBILI
RIPERCUSSIONI NELL’AREA CIRCOSTANTE
MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma