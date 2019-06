Traffico Roma del 18-06-2019 ore 16:30

NOTIZIARIO ROMA MARTEDÌ 18 GIUGNO 2019 ORE0 15:20

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

N ZONA LABARO PER UN INCENDIO DI STERPAGLIE CHIUSO IL VIADOTTO DEL GIUBILEO

DEL 2000 IN DIREZIONE TERNI. IL TRANSITO VEICOLARE PROVENIENTE DAL CENTRO

CITTA’ VIENE DEVIATO SUL RACCORDO. MENTRE SUL RACCORDO SONO CHIUSE LE RAMPE

PER LA VIA FLAMINIA IN DIREZIONE FUORI ROMA.

RIPERCUSSIONI SULLA VIA FLAMINIA DOVE IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA VIA

DI DUE PONTI E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA DA ROMA.

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA VIA SALARIA IN PROSSIMITA’ DI VIA

MARCIGLIANA. SEMPRE SULLA SALARIA IL TRAFFICO RALLENTA PER UN CANTIERE TRA

VIA CORTONA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE.

RIMANGONO RALLENTAMENTI LUNGO LA TANGENZIALE EST TRA LA VIA TIBURTINA E LA

24 IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI

PER UN CONCORSO PRESSO LA NUOVA FIERA DI ROMA POSSIBILI RALLENTAMENTI SULLA

VIA PORTUENSE FINO ALLE ORE 18.00

RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO TRA LA ROMA

FIUMICINO E LA VIA TUSCOLANA

OGGI E DOMANI IN CENTRO PER INTERVETI STRADALI MISURE ALLA VIABILITA’ IN

VIA MARSALA TRA VIA SOLFERINO E VIA DEL CASTRO PRETORIO , POSSIBILI

RIPERCUSSIONI NELL’AREA CIRCOSTANTE

MASSIMILIANO MARAZZI

