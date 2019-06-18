Traffico Roma del 18-06-2019 ore 17:00
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NOTIZIARIO ROMA MARTEDÌ 18 GIUGNO 2019 ORE0 16:50
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SUL VIADOTTO DEL GIUBILEO DEL 2000 ,PER UN INCENDIO DI STERPAGLIE SI
VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA IN DIREZIONE TERNI.
FORTI RIPERCUSSIONI SULLA VIA FLAMINIA DOVE IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO
TRA VIA DI DUE PONTI E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA DA ROMA.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA VIA SALARIA IN PROSSIMITA’ DI VIA
MARCIGLIANA.
SEMPRE SULLA SALARIA IL TRAFFICO RALLENTA PER UN CANTIERE TRA VIA CORTONA E
L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE.
RIMANGONO RALLENTAMENTI LUNGO LA TANGENZIALE EST TRA LA VIA TIBURTINA E LA
24 IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI
PER UN CONCORSO PRESSO LA NUOVA FIERA DI ROMA POSSIBILI RALLENTAMENTI SULLA
VIA PORTUENSE FINO ALLE ORE 18.00
RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO TRA LA ROMA
FIUMICINO E LA VIA TUSCOLANA, RALLENTAMENTI ANCHE IN INTERNA TRA LA
NOMENTANA E L’USCITA PER LA A24,
CHIUSA VIA DI TORREVECCHIA, PER DISSESTO DEL MANTO STRADALE TRA VIA ANTON
MARIA VALSALVA E VIA GIOVANNI STEFANO BONACOSSA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
LAVORI NOTTURNI SONO IN PROGRAMMA QUESTA NOTTE SULLA TANGENZIALE EST. DALLE
22 VERRA’ CHIUSO IL TRATTO DA VIA DEI CAMPI SPORTIVI A VIA NOMENTANA VERSO
SAN GIOVANNI . LA RIAPERTURA DOMANI ALLE 06. CHIUSA ANCHE VIA DELLA MOSCHEA
TRA PONTE SALARIA E LA TANGENZIALE E VIA CATALANI TRA VIA FIORAVANTI E LA
TANGENZIALE.
MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma