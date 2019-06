Traffico Roma del 18-06-2019 ore 18:00

NOTIZIARIO ROMA MARTEDÌ 18 GIUGNO 2019 ORE0 17:50

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

SUL VIADOTTO DEL GIUBILEO DEL 2000 ,A SEGUITO DI UN INCENDIO SI VIAGGIA SU

CARREGGIATA RIDOTTA IN DIREZIONE TERNI.

RIPERCUSSIONI SULLA VIA FLAMINIA DOVE IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA VIA DI

DUE PONTI E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA DA ROMA.

SULLA SALARIA IL TRAFFICO RALLENTA PER UN CANTIERE TRA VIA CORTONA E

L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE.

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA DEI PRATI FISCALI ALL’ALTEZZA DI VIA

CAVRIGLIA.

RIMANGONO RALLENTAMENTI LUNGO LA TANGENZIALE EST TRA LA VIA TIBURTINA E LA

24 IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI

SULLA VIA APPIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI VIA ALBANO

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE A TOR PIGNATTARA IN VIA DEGLI ANGELI.

ANCORA PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA IN PIAZZA DELLA ROVERE SUL

LUNGOTEVERE IN SASSIA.

RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO TRA LA ROMA

FIUMICINO E LA VIA TUSCOLANA, RALLENTAMENTI ANCHE IN INTERNA TRA LA

NOMENTANA E L’USCITA PER LA A24,

SULLA CRISTOFORO COLOMBO IL TRAFFICO RALLENTA A SEGUITO DI UN INCIDENTE IN

PROSSIMITA’ DI VIA DI MALAFEDE

CHIUSA VIA DI TORREVECCHIA, PER DISSESTO DEL MANTO STRADALE TRA VIA ANTON

MARIA VALSALVA E VIA GIOVANNI STEFANO BONACOSSA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma