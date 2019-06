Traffico Roma del 18-06-2019 ore 18:30

NOTIZIARIO ROMA MARTEDÌ 18 GIUGNO 2019 ORE0 18:20 D.R.

A SEGUITO DI UN INCENDIO DI STERPAGLIE, SUL VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000, SI

VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA, IN DIREZIONE TERNI.

AL MOMENTO CI SONO RIPERCUSSIONI DI TRAFFICO, SULLA VIA FLAMINIA,

SI RALLENTA CON CODE, TRA VIA DI DUE PONTI E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA

DA ROMA.

ALTRI RALLENTAMENTI SULLA SALARIA MA PER UN CANTIERE TRA VIA CORTONA E

L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE.

RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA DEI PRATI FISCALI ALL’ALTEZZA DI VIA

CAVRIGLIA.

TRAFFICO INTENSO LUNGO LA TANGENZIALE EST AL FORO ITALICO, CODE TRA CORSO

DI FRANCIA E VIA SALARIA, VERSO SAN GIOVANNI, PROSEGUENDO, RALLENTAMENTI E

CODE, TRA LA VIA TIBURTINA E IL BIVIO PER LA 24 E POI SU VIALE CASTRENSE

SEMPRE IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI

SULLA VIA APPIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI VIA ALBANO

A TOR PIGNATTARA ALTRI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA DEGLI ANGELI.

ED È ANCORA UN INCIDENTE A RALLENTARE IL TRAFFICO IN PIAZZA DELLA ROVERE

SUL LUNGOTEVERE IN SASSIA.

PER TRAFFICO E INCIDENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO

RALLENTAMENTI E CODE TRA L’AUTOSTRADA PER FIUMICINO E LA VIA TUSCOLANA, IN

INTERNA RALLENTAMENTI PER IL SOLO TRAFFICO, TRA LA CASSIA BIS E LA SALARIA,

E POI ANCHE PER UN INCIDENTE, SI STA IN CODA TRA LA BUFALOTTA E L’USCITA

PER LA TIBURTINA;

INFINE, SULLA CRISTOFORO COLOMBO IL TRAFFICO RALLENTA A SEGUITO DI UN

INCIDENTE IN PROSSIMITA’ DI VIA DI MALAFEDE

È TUTTO

