Traffico Roma del 18-06-2019 ore 19:00
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NOTIZIARIO ROMA MARTEDÌ 18 GIUGNO 2019 ORE0 18:20 D.R.
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
A SEGUITO DI UN INCENDIO DI STERPAGLIE, SUL VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000, SI
VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA, IN DIREZIONE TERNI.
AL MOMENTO CI SONO RIPERCUSSIONI DI TRAFFICO, SULLA VIA FLAMINIA,
SI RALLENTA CON CODE, TRA VIA DI DUE PONTI E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA
DA ROMA.
ALTRI RALLENTAMENTI SULLA SALARIA MA PER UN CANTIERE TRA VIA CORTONA E
L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE.
RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA DEI PRATI FISCALI ALL’ALTEZZA DI VIA
CAVRIGLIA.
TRAFFICO INTENSO LUNGO LA TANGENZIALE EST AL FORO ITALICO, CODE TRA CORSO
DI FRANCIA E VIA SALARIA, VERSO SAN GIOVANNI, PROSEGUENDO, RALLENTAMENTI E
CODE, TRA LA VIA TIBURTINA E IL BIVIO PER LA 24 E POI SU VIALE CASTRENSE
SEMPRE IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI
SULLA VIA APPIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI VIA ALBANO
A TOR PIGNATTARA ALTRI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA DEGLI ANGELI.
ED È ANCORA UN INCIDENTE A RALLENTARE IL TRAFFICO IN PIAZZA DELLA ROVERE
SUL LUNGOTEVERE IN SASSIA.
PER TRAFFICO E INCIDENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO
RALLENTAMENTI E CODE TRA L’AUTOSTRADA PER FIUMICINO E LA VIA TUSCOLANA, IN
INTERNA RALLENTAMENTI PER IL SOLO TRAFFICO, TRA LA CASSIA BIS E LA SALARIA,
E POI ANCHE PER UN INCIDENTE, SI STA IN CODA TRA LA BUFALOTTA E L’USCITA
PER LA TIBURTINA;
INFINE, SULLA CRISTOFORO COLOMBO IL TRAFFICO RALLENTA A SEGUITO DI UN
INCIDENTE IN PROSSIMITA’ DI VIA DI MALAFEDE
È TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma