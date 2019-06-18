Traffico Roma del 18-06-2019 ore 19:30
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NOTIZIARIO ROMA MARTEDÌ 18 GIUGNO 2019 ORE0 19:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
A SEGUITO DI UN INCENDIO DI STERPAGLIE, SUL VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000, SI
VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA, IN DIREZIONE TERNI.
POSSIBILI RIPERCUSSIONI DI TRAFFICO, SULLA VIA FLAMINIA,IN USCITA DA ROMA.
SI RALLENTAMENTI SULLA SALARIA MA PER UN CANTIERE TRA VIA CORTONA E
L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE.
PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA IN VIA DEI PRATI FISCALI
ALL’ALTEZZA DI VIA CAVRIGLIA.
TRAFFICO INTENSO LUNGO LA TANGENZIALE EST AL FORO ITALICO, CODE TRA CORSO
DI FRANCIA E VIA SALARIA, VERSO SAN GIOVANNI, PROSEGUENDO, RALLENTAMENTI E
CODE, TRA LA VIA TIBURTINA E IL BIVIO PER LA 24 E POI SU VIALE CASTRENSE
SEMPRE IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI
A TOR PIGNATTARA ALTRI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA DEGLI ANGELI.
ED È ANCORA UN INCIDENTE A RALLENTARE IL TRAFFICO IN PIAZZA DELLA ROVERE
SUL LUNGOTEVERE IN SASSIA.
RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO TRA LA ROMA
FIUMICINO E LA VIA TUSCOLANA, RALLENTAMENTI ANCHE IN INTERNA TRA LA
NOMENTANA E L’USCITA PER LA A24,
SULLA CRISTOFORO COLOMBO IL TRAFFICO RALLENTA A SEGUITO DI UN INCIDENTE IN
PROSSIMITA’ DI VIA DI MALAFEDE
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE AD OSTIA SUL LUNGOMARE DUILIO IN
PROSSIMITA’ DI PIAZZALE MEDITERRANEO
CHIUSA VIA DI TORREVECCHIA, PER DISSESTO DEL MANTO STRADALE TRA VIA ANTON
MARIA VALSALVA E VIA GIOVANNI STEFANO BONACOSSA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma