Traffico Roma del 18-06-2019 ore 20:00

NOTIZIARIO ROMA MARTEDÌ 18 GIUGNO 2019 ORE0 19:50

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

A SEGUITO DI UN INCENDIO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA SUL VIADOTTO

GIUBILEO DEL 2000, IN DIREZIONE TERNI.

POSSIBILI RIPERCUSSIONI DI TRAFFICO, SULLA VIA FLAMINIA IN USCITA DA ROMA.

SI RALLENTAMENTI SULLA SALARIA PER UN CANTIERE TRA VIA CORTONA E

L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE.

TRAFFICO INTENSO LUNGO LA TANGENZIALE EST AL FORO ITALICO, CODE TRA VIA

DEGLI ORTI DELLA FARNESINA E VIALE DELLA MOSCHEA VERSO SAN GIOVANNI,

PROSEGUENDO, RALLENTAMENTI E CODE, TRA LA VIA TIBURTINA E IL BIVIO PER LA

24 E POI SU VIALE CASTRENSE SEMPRE IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI

RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO TRA LA ROMA

FIUMICINO E LA VIA TUSCOLANA, RALLENTAMENTI ANCHE IN INTERNA TRA LA

NOMENTANA E L’USCITA PER LA A24,

LAVORI NOTTURNI SONO IN PROGRAMMA QUESTA NOTTE SULLA TANGENZIALE EST.

DALLE 22 VERRA’ CHIUSO IL TRATTO DA VIA DEI CAMPI SPORTIVI A VIA NOMENTANA

VERSO SAN GIOVANNI . LA RIAPERTURA DOMANI ALLE 06. CHIUSA ANCHE VIA DELLA

MOSCHEA TRA PONTE SALARIA E LA TANGENZIALE E VIA CATALANI TRA VIA

FIORAVANTI E LA TANGENZIALE.

LAVORI NOTTURNI SONO IN PROGRAMMA ANCHE NEL SOTTOVIA DEL LUNGOTEVERE IN

SASSIA IN FASCIA ORARIA 22-06, SIA NELLA CORSIA VERSO IL LUNGOTEVERE

GIANICOLENSE CHE IN QUELLA PER VIA GREGORIO VII.

MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma