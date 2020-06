Traffico Roma del 18-06-2020 ore 07:30

Luceverde Roma una buona giornata per trovarti dalla redazione in studio Daniele guerrisi a Roma Nord code per lavori su via del Foro Italico da Corso Francia alla galleria Giovanni XXIII in direzione dello Stadio Olimpico nelle vicinanze dell’ospedale San Pietro code per incidente in via San Godenzo altro incidente all’ardeatino su Viale di Tor Marancia all’altezza di viale Carlo Tommaso Odescalchi code per lavori sulla via Ardeatina 3 il raccordo via di torricola In entrambe le direzioni proprio sulla raccordo in carreggiata interna abbiamo rallentamenti dalla diramazione di Roma su dalla via Ardeatina mentre in esterna traffico rallentato dalla Prenestina sino alla bivio per la Roma L’Aquila sulla percorso Urbano della Roma L’Aquila code da Portonaccio la tangenziale verso il centro per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito a Roma punto luceverde.it è tutto più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

