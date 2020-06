Traffico Roma del 18-06-2020 ore 08:30

Luceverde Roma verrei trovati all’ascolto invariata la situazione a Roma Nord code per lavori su via del Foro Italico da Corso Francia alla galleria Giovanni XXIII verso lo stadio Olimpico Tuttavia Ci sono rallentamenti per incidente su via ipogeo degli Ottavi all’intersezione con via Trionfale rallentata anche quest’ultima da via di Casal del Marmo a via di Torrevecchia rallentamenti che abbiamo proprio su via di Torrevecchia da Primavalle fino alla Policlinico Gemelli sul raccordo in carreggiata esterna traffico rallentato dalla via Prenestina sino al bivio per la Roma L’Aquila sul percorso Urbano proprio Roma L’Aquila abbiamo code da Portonaccio la tangenziale verso il centro proseguendo sulla tangenziale verso San Giovanni code a tratti da via Prenestina a viale Castrense nella zona della Axa Ci sono code per incidente in via Gianfilippo usellini all’altezza di via di Acilia per quanto riguarda il trasporto pubblico deviata la linea tram numero 3 In entrambe le direzioni a causa di una veicolo privato guasto sulladella trama di via Emanuele Filiberto per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it è tutto a più tardi un servizio a cura di e della polizia locale di Roma Capitale

