Traffico Roma del 18-06-2020 ore 10:00

Luceverde Roma Ben ritrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi a Roma Nord solite cose per lavori su via del Foro Italico da viale di Tor di Quinto alla galleria Giovanni XXIII in funzione dello Stadio Olimpico su percorso rubano della Roma L’Aquila code a tratti da Portonaccio al bivio per la tangenziale verso il centro proseguendo sulla tangenziale direzione a San Giovanni code da via Prenestina viale Castrense ci sono quei per lavori anche sulla via Ardeatina tra il raccordo via di torricola in entrambi i sensi di marcia mentre a Centocelle Ci sono rallentamenti per un incidente si tratta di un veicolo ribaltato in via dei Frassini all’intersezione con via degli Aceri sul raccordo in carreggiata interna code a tratti tra le uscite Flaminia Salaria e poi a seguire nella zona sud di ranello Anagnina ed Ardeatina per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito a Roma punto luceverde.it è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma