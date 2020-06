Traffico Roma del 18-06-2020 ore 12:30

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato Italiane Roma nord per lavori su via del Foro Italico da Corso Francia la galleria Giovanni XXIII verso lo stadio Olimpico inoltre ci sono incolonnamenti per il traffico intenso sulla via Cassia tra il raccordo è via dei Due Ponti code per lavori anche sulla via Ardeatina dal raccordo fino a via di torricola In entrambe le direzioni incolonnamenti in uscita della città sulla Pontina da Mostacciano a Castel di Decima verso Pomezia oggi trasporto pubblico a rischio per 4 ore dalle 20 sino alla fine del Servizio diurno a causa dello sciopero nazionale l’agitazione interesserà alla rete a attacca quindi bus tram metropolitane e ferrovie roma-lido roma-civitacastellana-viterbo e termini Centocellee anche i bus periferici gestiti da romatpl a livello regionale dalle 20 a mezzanotte la protesta interesserà anche i bus extraurbani Cotral per i dettagli di di altre notizie potete consultare il sito Roma luceverde.it

