Traffico Roma del 18-06-2020 ore 13:30

Luceverde Roma pomeriggio dalla redazione ben ritrovate l’ascolto code per lavori sulla tangenziale est e tra Corso di Francia e la galleria Giovanni XXIII verso lo stadio rallentamenti per traffico invece tra Monti Tiburtini e lo svincolo dell’a24 verso San Giovanni lunghe code sono segnalate poi sulla Pontina tra l’uscita del grande raccordo anulare Castel Romano verso Latina per un veicolo in panne altezza di castelporziano sempre chiuso viale della Moschea tra Ponte Salario e la tangenziale nelle due direzioni Attenzione anche ai cambiamenti per la circolazione su via di Ponte Salario riaperta completamente altro con la galleria Giovanni XXIII direzione Pineta Sacchetti accesso libero sino al 30 agosto nelle ZTL di centro Tridente e Trastevere restano attive le ZTL notturne San Lorenzo e Testaccio per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it è tutto da Emanuela Castaldi Un saluto a più tardi pergli aggiornamenti un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

