Traffico Roma del 18-06-2020 ore 15:30

Luceverde Roma pomeriggio dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto code per lavori sempre segnalate sulla tangenziale est tra Corso di Francia e la galleria Giovanni XXIII verso lo stadio Quindi per niente invece su via di Torre Spaccata all’incrocio con via Nino Ilari Nelle vicinanze del Policlinico Casilino code per incidente anche su via di Torrevecchia all’altezza di via Vincenzo De Ricci incidente con percussioni per il traffico anche tra Torre Gaia e Borghesiana su via Due Torri all’incrocio con via Casilina code invece su via Ardeatina per i lavori fra via Casali delle cornacchiole e via delle Viole Non ci sono altre segnalazioni al momento regolare la situazione sul resto delle strade della città restiamo a distanza la ci ha messo a disposizione dei cittadini il numero verde 800 18 34 34 per tutte le informazioni sulla gestione delle pratiche auto oltre che sulla situazione del traffico e dei Trasporti nel nostro paese il servizio lo ricordiamo è attivo dal lunedì al venerdìbene tutto da Emanuela Castaldi Un saluto a più tardi per altri aggiornamenti un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma