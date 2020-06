Traffico Roma del 18-06-2020 ore 17:00

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane sulla tangenziale est fra Corso di Francia e la galleria Giovanni XXIII verso lo stadio è fra viale di Tor di Quinto Campi Sportivi verso San Giovanni per incidente così invece su via di Torrevecchia all’altezza di via Vincenzo De Ricci incidente Concorde anche tra Torre Gaia e Borghesiana su via Due Torri all’incrocio con via Casilina incidente Concorde anche a Centocelle su via dei Castani all’altezza di via degli Aceri code invece su via Ardeatina per i lavori fra via Casali delle cornacchiole e via delle corna sciopero questa sera del trasporto pubblico capitolino tra le 20 e la mezzanotte non sarà garantito il servizio sull’ intera rete Atac e sull’intera rete bus Roma TPL a rischioquei servizi di bus filobus tram metropolitane ma anche delle ferrovie regionali Roma Viterbo Roma Lido e termini-centocelle non saranno garantite anche le corse delle linee di bus diurne che terminano il servizio dopo la mezzanotte sempre dalle 20 fino alla mezzanotte la protesta interesserà anche i bus extraurbani della Cotral bene tutto Grazie per l’attenzione

