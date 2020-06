Traffico Roma del 18-06-2020 ore 17:30

Luceverde Roma Buonasera dalla redazione ben ritrovate l’ascolto rallentamenti per traffico sul Grande Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra la via del mare a Roma Sud in interna invece tra nome cane Prenestina comune per lavori in tangenziale e fra Corso di Francia alla galleria Giovanni XXIII verso lo stadio a Tor di Quinto e Campi Sportivi verso San Giovanni più avanti continuando verso San Giovanni per traffico anche tra Monti Tiburtini e lo svincolo per La 24 rallentamenti per incidente sono segnalate su via Prenestina all’altezza di via Cervinara in uscita dalla città coda invece su viardi per lavori fra via Casali delle cornacchiole e via Delle cornacchiole Cambiamo argomento sciopero questa sera del trasporto pubblico capitolino tra le 20 e le mezzanotte non saranno garantiti i servizi ATA e di Roma TPL a rischio Dunque bus filobus tram metropolitane ma anche delle ferrovie regionali Roma Viterbo Roma Lido E termini-centocelle possibili disagi anche per le corselinee dei bus diurni che terminano il servizio dopo la mezzanotte la protesta interesserà anche i bus extraurbani nella Cotral per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it è tutto un saluto da Emanuela Castaldi A più tardi per altri aggiornamenti un servizio a cura della e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma