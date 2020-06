Traffico Roma del 18-06-2020 ore 18:30

Luceverde Roma dalla redazione Ben ritrovati l’ascolto rallentamenti per traffico sul Grande Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra la via del Mare Roma Sud in interna invece tra Nomentana e scuse per lavori in tangenziale e fra Corso di Francia la galleria Giovanni XXIII verso lo stadio è tra Tor di Quinto e Campi Sportivi verso San Giovanni difficile la situazione in uscita dalla città sulla Flaminia a casa infatti di un incidente avvenuto poco dopo il Grande Raccordo Anulare ci sono incolonnamenti a partire da Corso di Francia rallentamenti per incidenti e poi su via Merulana all’altezza di via dello Statuto ed anche in piazzale di Ponte Milvio all’altezza del Lungotevere Maresciallo Diaz code invece per lavori su via Ardeatina a Fra via Casali delle cornacchiole e via Delle cornacchiole Cambiamo argomento sciopero questa sera del comparto pubblico capitolino tra le 20 e le mezzanotte non saranno garantiti i servizi Atac e di Roma TPL a rischio Dunque bus filobus tram metropolitane ma anche collegamentiferrovie regionali Roma Viterbo o Roma Lido E termini-centocelle possibili disagi anche per le corse delle linee di bus diurne che terminano il servizio dopo la mezzanotte la protesta interesserà anche i bus extraurbani della Cotral per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it è tutto un saluto da Emanuela Castaldi A più tardi per altri aggiornamenti un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

