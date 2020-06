Traffico Roma del 18-06-2020 ore 20:00

Luceverde Roma dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto incidente con code su via Appia all’incrocio con via Lanuvio verso il grande raccordo anulare code anche su via Ardeatina per incidente avvenuto all’altezza di via di Grotta Perfetta continuando sulla via Ardeatina altre cose per i lavori fra via Casali delle cornacchiole e via Delle cornacchiole Cambiamo argomento sciopero serale del trasporto pubblico capitolino tra le 20 e le mezzanotte non sarà garantito il servizio sul intera rete Atac e sull’intera rete bus di Roma TPL a rischio Dunque i servizi di bus filobus tram metropolitane ma anche delle ferrovie regionali Roma Viterbo Roma Lido e termini-centocelle non saranno garantite anche le corse delle linee di bus diurne che terminano il servizio dopo la mezzanotte è sempre dalle 20 alla mezzanotte la protesta interesserà anche i bus extraurbani della Cotral parliamo dei lavori chiusa questa notte la tangenziale verso il San Giovanni tra le 22 e le 6 Fra Viale Etiopiavia della Batteria Nomentana sempre chiuso lo ricordiamo viale della Moschea tra Ponte Salario e la tangenziale nelle due direzioni attenzione Inoltre i cambiamenti per la circolazione su via di Ponte Salario bene gli aggiornamenti di luce verde per oggi terminano qui appuntamento a domani Un saluto da Emanuela Castaldi Buon proseguimento di serata o servizio a cura della e della polizia locale di Roma Capitale

