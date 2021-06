Traffico Roma del 18-06-2021 ore 10:00

Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione ben ritrovate l’ascolto a Borgata Finocchio ci sono pure su via di Rocca Cencia per incidente avvenuto all’altezza di via coeliac il traffico è deviato su La Punta Nera in direzione della Casilina traffico rallentato per incidente anche su via della Magliana all’incrocio con via Pian Due Torri andiamo sulla Grande Raccordo Anulare traffico in coda sulla carreggiata esterna tra Trionfale tisana per un incidente continuando sulla carreggiata esterna rallentamenti per traffico invece tra Prenestina e Tiburtina code poi in carreggiata interna tra Casilina e da pietracassia e Salaria rallentamenti e code a tratti sul percorso Urbano della A24 tra via Fiorentini la tangenziale est poi in tangenziale rallentamenti tra Nomentana e Salaria verso Trionfale E tra San Lorenzo e viale Castrense in direzione di San Giovanni Ci sono code segnalate sulla Flaminia in direzione del centro anche per un incidente avvenuto dopo via di Grottarossa Cambiamo argomento possibili disagi nel quartiere Nomentano per una cerimonia pubblicasul piazzale di Porta Pia il termine previsto alle 11 in svolgimento una manifestazione in piazza Oderico da Pordenone nei pressi della sede della regione Lazio possibili disagi per il traffico sino a 13 un’altra manifestazione invece in programma tra le 10 e le 13 in via Molise presso la sede del Ministero dello Sviluppo Economico a rischio infine voli nazionali ed internazionali oggi tra le 13 e le 17 per lo sciopero generale dei lavoratori del trasporto aereo dettagli di queste altre notizie sul sito Roma punto luceverde.it è tutto un saluto da Emanuela a più tardi per altri aggiornamenti un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma