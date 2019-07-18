Traffico Roma del 18-07-2019 ore 08:30
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CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA
SALARIA E CASSIA.
DALL’ALTRA PARTE DELLA CITTÀ, ANCORA SULLA CARREGGIATA ESTERNA,
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA CASILINA E TIBURTINA. STESSA SITUAZIONE
TRA CASILINA E LO SV PER L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO MA SULLE DUE
CARREGGIATE
RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 VERSO LA TANGENZIALE EST DA
TOGLIATTI. POI RALLENTAMENTI IN TANGENZIALE ALL’ALTEZZA DELLA SALARIA VERSO
LO STADIO E SU VIALE CASTRENSE DIREZIONE SAN GIOVANNI
FORTI RALLENTAMENTI IN ENTRATA IN CITTÀ SULLA FLAMINIA DA LABARO, CODE
SULLA SALARIA VERSO IL CENTRO ANCHE PER I LAVORI ALL’ALTEZZA DI VIA
CORTONA.
RALLENTAMENTI A TRATTI A SUD DELLA CAPITALE SULLA PONTINA DA CASTEL ROMANO
PROBLEMI INVECE SULLA A1 PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VALMONTONE VERSO
NAPOLI CI SONO CODE DALLO SV DELLA A24 VERSO NAPOLI E A PARTIRE D DA
COLLEFERRO VERSO ROMA
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AUTORE: EMANUELA CASTALDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma