Traffico Roma del 18-07-2019 ore 08:30

CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA

SALARIA E CASSIA.

DALL’ALTRA PARTE DELLA CITTÀ, ANCORA SULLA CARREGGIATA ESTERNA,

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA CASILINA E TIBURTINA. STESSA SITUAZIONE

TRA CASILINA E LO SV PER L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO MA SULLE DUE

CARREGGIATE

RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 VERSO LA TANGENZIALE EST DA

TOGLIATTI. POI RALLENTAMENTI IN TANGENZIALE ALL’ALTEZZA DELLA SALARIA VERSO

LO STADIO E SU VIALE CASTRENSE DIREZIONE SAN GIOVANNI



FORTI RALLENTAMENTI IN ENTRATA IN CITTÀ SULLA FLAMINIA DA LABARO, CODE

SULLA SALARIA VERSO IL CENTRO ANCHE PER I LAVORI ALL’ALTEZZA DI VIA

CORTONA.

RALLENTAMENTI A TRATTI A SUD DELLA CAPITALE SULLA PONTINA DA CASTEL ROMANO

PROBLEMI INVECE SULLA A1 PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VALMONTONE VERSO

NAPOLI CI SONO CODE DALLO SV DELLA A24 VERSO NAPOLI E A PARTIRE D DA

COLLEFERRO VERSO ROMA

