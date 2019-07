Traffico Roma del 18-07-2019 ore 09:30

LUGHE CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA A

PARTIRE ORMAI DA BUFALOTTA SINO ALLO SV PER LA CASSIA

PROBLEMI DI CONSEGUENZA PER IL TRAFFICO SULLA DIRAMAZIONE DI ROMA NORD DA

SETTEBAGNI PER DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO

ALTRI RALLENTAMENTI SEMPRE SUL RACCORDO TRA CASILINA E SV PER FIUMICINO

SULLE DUE CARREGGIATE ED ANCHE TRA CASILINA E TIBURTINA VERSO NOMENTANA E

SALARIA E TRA NOMENTANA E TIBURTINA VERSO L’APPIA

RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DALLO SV DEL RACCORDO VERSO LA

TANGENZIALE EST

MOLTO TRAFFICATA ANCHE LA TANGENZIALE CON RALLENTAMENTO TRA MONTI

TIBURTINI E CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO

RICORDIAMO CHE PER LAVORI È CHIUSA LA GALLERIA FARNESINA DIREZIONE STADIO

INCIDENTE CON RALLENTAMENTI È SEGNALATO ALL’INCROCIO TRA VIA FLAVIO

STILICONE E VIALE MARCO FULVIO NOBILIORE , SIAMO IN ZONA CINECITTA’

CODE NEL QUARTIERE AURELIO PER LAVORI; FILE SU VA AURELIA ANTICA

ALL’ALTEZZA DI VIA DI TORRE ROSSA E SU VIA AURELIA TRA LARGO TOMMASO

PERASSI E VIA GRGORIO XI VERSO IL RACCORDO

PER SEGUIRE IN TEMPO REALE GLI AGGIORNAMENTI DI TUTTI I NOSTRI SERVIZI

SCARICA GRATUITAMENTE LE APP DI LUCEVERDE SU GOOGLE PLAY STORE E SU ITUNES

———————–

AUTORE: EMANUELA CASTALDI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma