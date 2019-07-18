Traffico Roma del 18-07-2019 ore 10:00
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LUGHE CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA A
PARTIRE ORMAI DA BUFALOTTA SINO ALLO SV PER LA CASSIA
PROBLEMI DI CONSEGUENZA PER IL TRAFFICO SULLA DIRAMAZIONE DI ROMA NORD DA
SETTEBAGNI PER DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO
ALTRI RALLENTAMENTI SEMPRE SUL RACCORDO TRA CASILINA E SV PER FIUMICINO
SULLE DUE CARREGGIATE ED ANCHE TRA CASILINA E TIBURTINA VERSO NOMENTANA E
SALARIA E TRA NOMENTANA E TIBURTINA VERSO L’APPIA
RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DALLO SV DEL RACCORDO VERSO LA
TANGENZIALE EST
MOLTO TRAFFICATA ANCHE LA TANGENZIALE CON RALLENTAMENTO TRA MONTI
TIBURTINI E CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO
RICORDIAMO CHE PER LAVORI È CHIUSA LA GALLERIA FARNESINA DIREZIONE STADIO
INCIDENTE CON RALLENTAMENTI È SEGNALATO ALL’INCROCIO TRA VIA FLAVIO
STILICONE E VIALE MARCO FULVIO NOBILIORE , SIAMO IN ZONA CINECITTA’
CODE NEL QUARTIERE AURELIO PER LAVORI; FILE SU VA AURELIA ANTICA
ALL’ALTEZZA DI VIA DI TORRE ROSSA E SU VIA AURELIA TRA LARGO TOMMASO
PERASSI E VIA GRGORIO XI VERSO IL RACCORDO
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AUTORE: EMANUELA CASTALDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma