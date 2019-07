Traffico Roma del 18-07-2019 ore 11:30

CODE SULLA TANGENZIALE EST VERSO LO STADIO DA BATTERIA NOMENTANA PER

INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA SALARIA

RICORDIAMO CHE PER LAVORI È CHIUSA LA GALLERIA FARNESINA IN DIREZIONE

PRATI



NEL QUARTIERE AURELIO CODE PER LAVORI SU VA AURELIA ANTICA ALL’ALTEZZA

DI VIA DI TORRE ROSSA E SU VIA AURELIA TRA LARGO TOMMASO PERASSI E VIA

GRGORIO XI VERSO IL RACCORDO



MATTINATA DIFFICILE PER IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE

ANCORA CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA PRENESTINA E ROMA SUD PER UN

VEICOLO IN PANNE E DI SEGUITO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SINO ALL’USCITA

DELL’APPIA



ALTRE CODE MA PER LAVORI SULLA PONTINA TRA VIA DI TRIGORIA E CASTEL DI

DECIMA. CODE ANCHE SULLA VICINA VIA DI TRIGORIA PER CHI CERCA PERCORSI

ALTERNATIVI



INTERROTTO E SOSTITUITO CON AUTOBUS IL SERVIZIO DELLE LINEE TRAM 2 – 3 E 19

PER UN GUASTO TECNICO NEI PRESSI DI VIA DI VILLA GIULIA



PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

———————–

AUTORE: EMANUELA CASTALDI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma