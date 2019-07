Traffico Roma del 18-07-2019 ore 14:30

NUMEROSI GLI INCIDENTI SEGNALATI IN CITTÀ IN QUESTE ORE

RALLENTAMENTI SU VIA ANDREA DORIA ALL’ALTEZZA DI VIA LEONE IV

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SU PIAZZA VITTORIO EMANUELE II

ALL’INCROCIO CON VIA MAMIANI

RALLENTAMENTI ANCHE SU VIALE DEI PARIOLI ALL’INCROCIO CON VIA DELLA MOSCHEA

E SU VIA DELL’ACQUA BULLICANTE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA TEANO



CHIUSO VIALE ETIOPIA FRA VIA ENDERTÀ E VIA TEMBIEN, PER LA POTATURA

DEGLI ALBERI. CHIUSE ANCHE VIA TEMBIEN E L’ USCITA DELLA TANGENZIALE EST

PER VIALE ETIOPIA.



RICORDIAMO CHE PER LAVORI È CHIUSA LA GALLERIA FARNESINA IN DIREZIONE

PRATI



CODE PER LAVORI SU VIA DI TOR BELLA MONACA TRA LO SV PER IL RACCORDO

ANULARE E VIA DI TORRENOVA VERSO LA CASILINA



LUNGHE CODE SULLA PONTINA DA POMEZIA VERSO ROMA PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA

DI CASTEL ROMANO. RALLENTAMENTI E CODE PER I CURIOSI IN DIREZIONE

OPPOSTA VERSO IL MARE. CODE ANCHE SULLA VICINA VIA DI TRIGORIA PER CHI

CERCA PERCORSI ALTERNATIVI .



INTERROTTO E SOSTITUITO CON AUTOBUS IL SERVIZIO DELLE LINEE TRAM 3 E 19

TRA RISORGIMENTO E PIAZZA GALENO PER UN GUASTO TECNICO NEI PRESSI DI VIA

DI VILLA GIULIA



ANCHE IL SERVIZIO DELLA LINEA TRAM 2 VIENE EFFETTUATO CON AUTOBUS

SOSTITUTIVI

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

AUTORE: EMANUELA CASTALDI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma