Traffico Roma del 18-07-2019 ore 15:30

NELLA ZONA DI TOR DI QUINTO CHIUSA MOMENTANEAMENTE VIA RAFFAELE ISSEL

ALL’ALTEZZA DI VIA BARTOLOMEO GOSIO, MENTRE E’ STATA RIAPERTA VIALE ETIOPIA

TRA VIA ENDERTA’ E VIA TEMBIEN.

SUL RACCORDO ANIUALRE SI VIAGGIA A RILENTO TRA LO SVINCOLO DELLA PONTINA E

L’ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA.

ANCORA DISAGI SULLA STATALE 148 PONTINA IN SEGUITO AD UN INCIDENTE CI SONO

RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO ANULARE E PRATICA DI MARE DIREZINE POMEZIA.

SULLA VIA PORTUENSE PRUDENZA PER UN VEICOLO IN FIAMME SONO POSSIBILI

RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA EIFFEL.

TRASPORTO PUBBLICO ANCORA INTERROTTO IL SERVIZIO DELLE LINEE TRAM 3 E 19

TRA RISORGIMENTO E PIAZZA GALENO PER UN GUASTO TECNICO NEI PRESSI DI VIA

DI VILLA GIULIA. SUL POSTO BUS SOTITUTIVO.

AUTORE: SILVIA SCIUBBA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma