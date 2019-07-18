Traffico Roma del 18-07-2019 ore 16:30
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NELLA ZONA DI TOR DI QUINTO CHIUSA MOMENTANEAMENTE VIA RAFFAELE ISSEL
ALL’ALTEZZA DI VIA BARTOLOMEO GOSIO, MENTRE E’ STATA RIAPERTA VIALE ETIOPIA
TRA VIA ENDERTA’ E VIA TEMBIEN.
SUL RACCORDO ANIUALRE SI VIAGGIA A RILENTO TRA LO SVINCOLO DELLA PONTINA E
L’ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA.
ANCORA DISAGI SULLA STATALE 148 PONTINA IN SEGUITO AD UN INCIDENTE CI SONO
RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO ANULARE E PRATICA DI MARE DIREZINE POMEZIA.
SULLA VIA PORTUENSE PRUDENZA PER UN VEICOLO IN FIAMME SONO POSSIBILI
RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA EIFFEL.
TRASPORTO PUBBLICO ANCORA INTERROTTO IL SERVIZIO DELLE LINEE TRAM 3 E 19
TRA RISORGIMENTO E PIAZZA GALENO PER UN GUASTO TECNICO NEI PRESSI DI VIA
DI VILLA GIULIA. SUL POSTO BUS SOTITUTIVO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma