Traffico Roma del 18-07-2019 ore 17:30
Più informazioni su
BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA
CARREGGIATA ESTERNA, DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO ALLA DIRAMAZIONE ROMA
SUD. IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO DALLA CASSIA BIS ALLA
TIBURTINA.
AUMENTA IL TRAFFICO SUL PERCORSO URBANO DELLA ROMA-TERAMO DALLA TANGENZIALE
EST A VIA DI TOR CERVARA VERSO IL GRA.
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIA
SALARIA VERSO SAN GIOVANNI; PROSEGUENDO SULLA STESSA DIREZIONE, TRAFFICATA
ANCHE LA TANGENZIALE EST DA VIA DEI MONTI TIBURTINI A VIALE CASTRENSE.
RISOLTI GLI INCIDENTI A CATENA SULLA SS148 PONTINA, MA ATTENZIONE PERCHÈ CI
SONO ANCORA INCOLLONNAMENTI DALLA COLOMBO FINO A PRATICA DI MARE VERSO
POMEZIA.
IN CITTÀ PRUDENZA PER I POSSIBILI DISAGI A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE SU
VIA ANAGNINA, VICINO VIA CRÒPANI. POSSIBILI DISAGI PER LA STESSA CAUSA
ANCHE ALLA BALDUINA SU VIA UGO DE CAROLIS, ALTEZZA LARGO GIORGIO MACCAGNO.
UN TERZO INCIDENTE AL TUFELLO IN VIA DELLE VIGNE NUOVE IN PROSSIMITÀ DI VIA
MONTE REGÒNE.
ORARIO DI PUNTA E RALLENTAMENTI IN USCITA DA ROMA PER TRAFFICO INTENSO
SULLA CASSIA BIS DOPO IL GRA, SU VIA FLAMINIA NUOVA E VIA AURELIA.
.
———————–
AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma