Traffico Roma del 18-07-2019 ore 18:00

BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA

CARREGGIATA ESTERNA, DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO ALLA DIRAMAZIONE ROMA

SUD. IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO DALLA CASSIA BIS ALLA

TIBURTINA.

AUMENTA IL TRAFFICO SUL PERCORSO URBANO DELLA ROMA-TERAMO DALLA TANGENZIALE

EST A VIA DI TOR CERVARA VERSO IL GRA.

CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIA

SALARIA VERSO SAN GIOVANNI; PROSEGUENDO SULLA STESSA DIREZIONE, TRAFFICATA

ANCHE LA TANGENZIALE EST DA VIA DEI MONTI TIBURTINI A VIALE CASTRENSE.

RISOLTI GLI INCIDENTI A CATENA SULLA SS148 PONTINA, MA ATTENZIONE PERCHÈ CI

SONO ANCORA INCOLLONNAMENTI DALLA COLOMBO FINO A PRATICA DI MARE VERSO

POMEZIA.

IN CITTÀ PRUDENZA PER I POSSIBILI DISAGI A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE SU

VIA ANAGNINA, VICINO VIA CRÒPANI. POSSIBILI DISAGI PER LA STESSA CAUSA

ANCHE ALLA BALDUINA SU VIA UGO DE CAROLIS, ALTEZZA LARGO GIORGIO MACCAGNO.

UN TERZO INCIDENTE AL TUFELLO IN VIA DELLE VIGNE NUOVE IN PROSSIMITÀ DI VIA

MONTE REGÒNE.

ORARIO DI PUNTA E RALLENTAMENTI IN USCITA DA ROMA PER TRAFFICO INTENSO

SULLA CASSIA BIS DOPO IL GRA, SU VIA FLAMINIA NUOVA E VIA AURELIA.

.

———————–

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma