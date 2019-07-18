Traffico Roma del 18-07-2019 ore 18:30
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TRAFFICO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI SULLA
CARREGGIATA ESTERNA, DALL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO ALLA DIRAMAZIONE ROMA
SUD. IN INTERNA RALLENTAMENTI DALLA CASSIA BIS ALLA TIBURTINA.
SULLA STATALE 148 PONTINA PER UN INCIDENTE INCOLONNAMENTI DA CASTEL
PORZIANO FINO AL RACCORDO ANULARE.
IN ZONA BALDUINA RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA UGO DE CAROLIS
ALL’ALTEZZA DI LARGO GIORGIO MACCAGNO
CONSUETI RALLENTAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIA
SALARIA VERSO SAN GIOVANNI; PROSEGUENDO SULLA STESSA DIREZIONE, TRAFFICATA
ANCHE LA TANGENZIALE EST DA VIA DEI MONTI TIBURTINI A VIALE CASTRENSE.
IN ZONA COLLE SALARIO CHIUSO PER UN INCIDNETE IL VIADOTTO GIUSEPPE SARAGAT
ALL’ALTEZZA DELLA RAMPA DIREZIONE COLLE SALARIO. DEVIAZIONI SUL POSTO.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma