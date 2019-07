Traffico Roma del 18-07-2019 ore 19:00

TRAFFICO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI SULLA

CARREGGIATA ESTERNA, DALL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO ALLA DIRAMAZIONE ROMA

SUD. IN INTERNA RALLENTAMENTI DALLA CASSIA BIS ALLA TIBURTINA.

SULLA STATALE 148 PONTINA PER UN INCIDENTE INCOLONNAMENTI DA CASTEL

PORZIANO FINO AL RACCORDO ANULARE.

IN ZONA BALDUINA RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA UGO DE CAROLIS

ALL’ALTEZZA DI LARGO GIORGIO MACCAGNO

CONSUETI RALLENTAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIA

SALARIA VERSO SAN GIOVANNI; PROSEGUENDO SULLA STESSA DIREZIONE, TRAFFICATA

ANCHE LA TANGENZIALE EST DA VIA DEI MONTI TIBURTINI A VIALE CASTRENSE.

IN ZONA COLLE SALARIO CHIUSO PER UN INCIDNETE IL VIADOTTO GIUSEPPE SARAGAT

ALL’ALTEZZA DELLA RAMPA DIREZIONE COLLE SALARIO. DEVIAZIONI SUL POSTO.

AUTORE: SILVIA SCIUBBA

