Traffico Roma del 18-07-2019 ore 19:30
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BUONASERA DALLA REDAZIONE.
PRUDENZA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER DUE INCIDENTI IN CARREGGIATA
INTERNA: CODE DALLA DIRAMAZIONE SUD A VIA LAURENTINA E, PROSEGUENDO,
INCOLONNAMENTI ANCHE TRA PISANA E CASAL DEL MARMO.
IN ESTERNA SI VIAGGIA INVECE RALLENTATI PER IL TRAFFICO INTENSO
DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO ALL’APPIA, MENTRE SUL PERCORSO AUTOSTRADALE
DELL’AEROPORTO LE FILE COMINCIANO DA VIA PORTUENSE FINO AL GRA.
SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI DA CORSO DI FRANCIA A VIA SALARIA
VERSO SAN GIOVANNI; PROSEGUENDO SULLA STESSA DIREZIONE, TRAFFICATA ANCHE LA
TANGENZIALE EST DA VIA DEI MONTI TIBURTINI A VIALE CASTRENSE.
CODE A TRATTI SULLA SS148 PONTINA FINO AL RACCORDO ANULARE A PARTIRE DA VIA
TRIGORIA, ANCHE PERCHè NON SI RIESCE A ENTRARE SULLA CARREGGIATA INTERNA
DEL GRA.
IN ZONA COLLE SALARIO CHIUSO PER UN INCIDNETE IL VIADOTTO GIUSEPPE SARAGAT
IN DIREZIONE DELLA RAMPA PER COLLE SALARIO. PRUDENZA PER I POSSIBILI DISAGI
A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE SU VIA ANAGNINA, VICINO VIA CRÒPANI.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTAMENTI SULLA GALLERIA GIOVANNI XXIII VERSO PINETA
SACCHETTI, SU VIA CRISTOFORO COLOMBO VERSO OSTIA E SULLA SALARIA VICINO
L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE MONTE ROTONDO
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma