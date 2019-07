Traffico Roma del 18-07-2019 ore 19:30

BUONASERA DALLA REDAZIONE.

PRUDENZA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER DUE INCIDENTI IN CARREGGIATA

INTERNA: CODE DALLA DIRAMAZIONE SUD A VIA LAURENTINA E, PROSEGUENDO,

INCOLONNAMENTI ANCHE TRA PISANA E CASAL DEL MARMO.

IN ESTERNA SI VIAGGIA INVECE RALLENTATI PER IL TRAFFICO INTENSO

DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO ALL’APPIA, MENTRE SUL PERCORSO AUTOSTRADALE

DELL’AEROPORTO LE FILE COMINCIANO DA VIA PORTUENSE FINO AL GRA.

SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI DA CORSO DI FRANCIA A VIA SALARIA

VERSO SAN GIOVANNI; PROSEGUENDO SULLA STESSA DIREZIONE, TRAFFICATA ANCHE LA

TANGENZIALE EST DA VIA DEI MONTI TIBURTINI A VIALE CASTRENSE.

CODE A TRATTI SULLA SS148 PONTINA FINO AL RACCORDO ANULARE A PARTIRE DA VIA

TRIGORIA, ANCHE PERCHè NON SI RIESCE A ENTRARE SULLA CARREGGIATA INTERNA

DEL GRA.

IN ZONA COLLE SALARIO CHIUSO PER UN INCIDNETE IL VIADOTTO GIUSEPPE SARAGAT

IN DIREZIONE DELLA RAMPA PER COLLE SALARIO. PRUDENZA PER I POSSIBILI DISAGI

A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE SU VIA ANAGNINA, VICINO VIA CRÒPANI.

TRAFFICO INTENSO E RALLENTAMENTI SULLA GALLERIA GIOVANNI XXIII VERSO PINETA

SACCHETTI, SU VIA CRISTOFORO COLOMBO VERSO OSTIA E SULLA SALARIA VICINO

L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE MONTE ROTONDO

———————–

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma