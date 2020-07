Traffico Roma del 18-07-2020 ore 09:30

Luceverde Roma Ben ritrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi sul raccordo in carreggiata esterna code per incidente tra le uscite Nomentana Bufalotta direzione Flaminia nella galleria della Nuova Circonvallazione interna la Galleria della tangenziale est sempre chiuso lo svincolo di entrata da via dei Monti di Pietralata per una perdita d’acqua lavori di polizia sulla via Panoramica ovverosia su Viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto e via Giovanni Falcone e Paolo Borsellino entrambe rimarranno chiuse fino a mezzogiorno da via Trionfale a Piazzale Clodio modifiche alla viabilità anche in via Roma in via Mario polerà in centro chiusura temporanea di via San Giovanni in Laterano a partire da Piazza di San Clemente per olio sul manto stradale alle porte di Roma Sud tra Borgo Lotti Falcognana incidente su via di Porta medaglia all’altezza di via del Boschetto della Bella Cenci sul posto si viaggia a senso unico alternato inevitabili rallentamenti e al Lido di Ostia rallentamentiin via delle Azzorre all’altezza della via del Mare per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it è tutto a più tardi un servizio a cura della polizia locale di Roma Capitale

