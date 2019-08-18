Traffico Roma del 18-08-2019 ore 08:30
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CONTINUA AD ESSERE SCARSA LA CIRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE.
AL PRENESTINO LABICANO, COME OGNI TERZA DOMENICA DEL MESE, CHIUSA AL
TRANSITO VIA LEONARDO BUFALINI, TRA VIA CASILINA E VIA GIOVANNI MAGGI, IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI, PER CONSENTIRE LA MOSTRA MERCATO DI ARTICOLI DI
Artigianato, collezionismo e fai da te.
Alle 12:00 IN PIAZZA SAN PIETRO papa Francesco si affaccerà alla finestra
del Suo studio privato per la recita dell’Angelus e per impartire la
Benedizione Apostolica ai numerosi fedeli presenti: Possibili disagi
nell’area circostante il vaticano.
PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, sempre
CHIUSA TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE
DELLO STADIO OLIMPICO. la RIAPERTURA PREVISTA PER IL 2 SETTEMBRE.
SEMPRE INTERROTTA LA LINEA A DELLA METROPOLITANA TRA LE STAZIONI DI SAN
GIOVANNI E OTTAVIANO: ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma