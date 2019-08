Traffico Roma del 18-08-2019 ore 09:30

NESSUNA NOVITà RISPETTO AL PRECEDENTE COLLEGAMENTO, CONTINUA AD ESSERE

SCARSA LA CIRCOLAZIONE SULL’INTERA RETE VIARIA DELLA CAPITALE.

AL PRENESTINO LABICANO CHIUSA AL TRANSITO VIA LEONARDO BUFALINI, TRA VIA

CASILINA E VIA GIOVANNI MAGGI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, PER CONSENTIRE LA

MOSTRA MERCATO DI ARTICOLI DI Artigianato, collezionismo e fai da te.

Alle 12:00 IN PIAZZA SAN PIETRO IN PROGRAMMA L’ANGELUS CON papa Francesco E

LA CONSEGUENTE Benedizione Apostolica ai numerosi fedeli presenti:

Possibili disagi nell’area circostante il vaticano.

PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, sempre

CHIUSA TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE

DELLO STADIO OLIMPICO. la RIAPERTURA PREVISTA PER IL 2 SETTEMBRE.

SEMPRE INTERROTTA LA LINEA A DELLA METROPOLITANA TRA LE STAZIONI DI SAN

GIOVANNI E OTTAVIANO: ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO.

