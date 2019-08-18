Traffico Roma del 18-08-2019 ore 10:30
Più informazioni su
TRAFFICO SCARSO SULL’INTERA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO
RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA, RIDUCENDO LA
VELOCITà E RISPETTANDO LA DISTAMZA DI SICUREZZA.
AL PRENESTINO-LABICANO CHIUSA VIA LEONARDO BUFALINI, TRA VIA CASILINA E VIA
GIOVANNI MAGGI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, PER CONSENTIRE LA CONSUETA MOSTRA
MERCATO IN PROGRAMMA OGNI PRIMA E TERZA DOMENICA DEL MESE.
A MEZZOGIORNO IN PIAZZA SAN PIETRO IN PROGRAMMA LA RECITA DELL’ANGELUS CON
papa Francesco E LA CON SEGUENTE Benedizione Apostolica ai numerosi fedeli
presenti: Possibili disagi nell’area circostante il vaticano.
SEMPRE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E
VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO: SI TRATTA DI
LAVORI CHE TERMINERANNO IL PROSSIMO 2 SETTEMBRE.
ANCORA INTERROTTA LA LINEA A DELLA METROPOLITANA TRA LE STAZIONI DI SAN
GIOVANNI E OTTAVIANO, SEMPRE A CAUSA DI LAVORI IN CORSO: LA RIAPERTURA
MARTEDì 20 AGOSTO. PROPRIO DAL 20 AGOSTO PREVISTA, PERò, UNA NUOVA FASE DI
LAVORI, CON INTERRUZIONE DEL SERVIZIO SINO AL 25 AGOSTO NELLA TRATTA
TERMINI-BATTISTINI.
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
———————–
AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma