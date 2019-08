Traffico Roma del 18-08-2019 ore 11:30

TRAFFICO SCARSO SULL’INTERA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, UNICA SEGNALAZIONE

DI RILIEVO AL TRIONFALE: è AVVENUTO UN INCIDENTE IN VIA CIPRO ALTEZZA VIA

DELLA MELORIA, RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ATTENZIONI NELLA GUIDA,

TRA POCO, A MEZZOGIORNO IN PIAZZA SAN PIETRO IN PROGRAMMA LA RECITA

DELL’ANGELUS CON papa Francesco E LA CONSEGUENTE Benedizione Apostolica ai

numerosi fedeli presenti: Possibili disagi nell’area circostante il

vaticano.

SEMPRE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E

VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO: SI TRATTA DI

LAVORI CHE TERMINERANNO IL PROSSIMO 2 SETTEMBRE.

ANCORA INTERROTTA LA LINEA A DELLA METROPOLITANA TRA LE STAZIONI DI SAN

GIOVANNI E OTTAVIANO: LA RIAPERTURA MARTEDì 20 AGOSTO.

PROPRIO DAL 20 AGOSTO PREVISTA, PERò, UNA NUOVA FASE DI LAVORI, CON

INTERRUZIONE DEL SERVIZIO SINO AL 25 AGOSTO NELLA TRATTA TERMINI-

BATTISTINI.

