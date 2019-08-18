Traffico Roma del 18-08-2019 ore 11:30
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TRAFFICO SCARSO SULL’INTERA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, UNICA SEGNALAZIONE
DI RILIEVO AL TRIONFALE: è AVVENUTO UN INCIDENTE IN VIA CIPRO ALTEZZA VIA
DELLA MELORIA, RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ATTENZIONI NELLA GUIDA,
TRA POCO, A MEZZOGIORNO IN PIAZZA SAN PIETRO IN PROGRAMMA LA RECITA
DELL’ANGELUS CON papa Francesco E LA CONSEGUENTE Benedizione Apostolica ai
numerosi fedeli presenti: Possibili disagi nell’area circostante il
vaticano.
SEMPRE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E
VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO: SI TRATTA DI
LAVORI CHE TERMINERANNO IL PROSSIMO 2 SETTEMBRE.
ANCORA INTERROTTA LA LINEA A DELLA METROPOLITANA TRA LE STAZIONI DI SAN
GIOVANNI E OTTAVIANO: LA RIAPERTURA MARTEDì 20 AGOSTO.
PROPRIO DAL 20 AGOSTO PREVISTA, PERò, UNA NUOVA FASE DI LAVORI, CON
INTERRUZIONE DEL SERVIZIO SINO AL 25 AGOSTO NELLA TRATTA TERMINI-
BATTISTINI.
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma