Traffico Roma del 18-08-2019 ore 12:30
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IN PIAZZA SAN PIETRO IN PIENO SVOLGIMENTO LA RECITA DELL’ANGELUS CON papa
Francesco E LA CONSEGUENTE Benedizione Apostolica ai numerosi fedeli
presenti: Possibili disagi nell’area circostante il vaticano.
SEMPRE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E
VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO: SI TRATTA DI
LAVORI CHE TERMINERANNO IL PROSSIMO 2 SETTEMBRE.
IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO CI SONO RITARDI PER LE LINEE TRAM 3 ED 8 A
CAUSA DI UN INCONVENIENTE TECNICO NELLA ZONA DI TRASTEVERE IN VIA INDUNO.
ANCORA INTERROTTA LA LINEA A DELLA METROPOLITANA TRA LE STAZIONI DI SAN
GIOVANNI E OTTAVIANO: LA RIAPERTURA MARTEDì 20 AGOSTO.
PROPRIO DAL 20 AGOSTO PREVISTA, PERò, UNA NUOVA FASE DI LAVORI, CON
INTERRUZIONE DEL SERVIZIO SINO AL 25 AGOSTO NELLA TRATTA TERMINI-
BATTISTINI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma