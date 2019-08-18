Traffico Roma del 18-08-2019 ore 13:30
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IL TRAFFICO SI MANTIENE SCARSO IN CITTÀ E SULLE PRINCIPALI VIE DI ACCESSO A
ROMA.
SEMPRE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E
VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO: SI TRATTA DI
LAVORI CHE TERMINERANNO IL PROSSIMO 2 SETTEMBRE.
IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO CI SONO RITARDI PER LE LINEE TRAM 3 ED 8 A
CAUSA DI UN INCONVENIENTE TECNICO NELLA ZONA DI TRASTEVERE IN VIA INDUNO.
ANCORA INTERROTTA LA LINEA A DELLA METROPOLITANA TRA LE STAZIONI DI SAN
GIOVANNI E OTTAVIANO: LA RIAPERTURA MARTEDÌ 20 AGOSTO.
PROPRIO DAL 20 AGOSTO PREVISTA, PERÒ, UNA NUOVA FASE DI LAVORI, CON
INTERRUZIONE DEL SERVIZIO SINO AL 25 AGOSTO NELLA TRATTA TERMINI-
BATTISTINI.
VI RICORDIAMO LA SOSPENSIONE DELLA ZTL DEL TRIDENTE FINO A DOMENICA 25
AGOSTO.
SOSPESE ANCHE TUTTE LE ZONE A TRAFFICO LIMITATO IN FASCIA NOTTURNA CHE
SARANNO RIATTIVATE IL PRIMO SETTEMBRE.
RIMANGONO INVARIATE LE DIURNE DEL CENTRO STORICO E DI TRASTEVERE.
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma