Traffico Roma del 18-08-2019 ore 14:30
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CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE STRADE DI ROMA, IL TRAFFICO SI MANTIENE SCARSO
ANCHE LUNGO IL RACCORDO ANULARE E LE CONSOLARI IN ENTRATA ED IN USCITA
DALLA CITTÀ.
IN ZONA PIGNETO, CHIUSA PER UNA MANIFESTAZIONE VIA LEONARDO BUFALINI, NEL
TRATTO COMPRESO TRA VIA CASILINA E VIA GIOVANNI MAGGI, IN ENTRAMBE LE
DIREZIONI.
DA SEGNALARE, PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, RITARDI PER LE
LINEE TRAM 3 ED 8 A CAUSA DI UN INCONVENIENTE TECNICO NELLA ZONA DI
TRASTEVERE IN VIA INDUNO.
ANCORA INTERROTTA LA LINEA A DELLA METROPOLITANA TRA LE STAZIONI DI SAN
GIOVANNI E OTTAVIANO: LA RIAPERTURA MARTEDÌ 20 AGOSTO.
PROPRIO DAL 20 AGOSTO PREVISTA, PERÒ, UNA NUOVA FASE DI LAVORI, CON
INTERRUZIONE DEL SERVIZIO SINO AL 25 AGOSTO NELLA TRATTA TERMINI-
BATTISTINI.
SOSPESA LA ZTL TRIDENTE A1, I VACHI TORNERANNO ATTIVI DAL 26 AGOSTO.
SOSPESE ANCHE TUTTE LE ZONE A TRAFFICO LIMITATO IN FASCIA NOTTURNA, QUESTE
SARANNO RIATTIVATE IL PRIMO SETTEMBRE.
INOLTRE PER LA GIORNATA DI OGGI DISATTIVATE TUTTE LE ZTL SIA DIURNE CHE
NOTTURNE.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma