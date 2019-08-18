Traffico Roma del 18-08-2019 ore 15:30
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IL TRAFFICO SI MANTIENE SCARSO LUNGO LE STRADE DI ROMA.
CIRCOLAZIONE REGOLARE ANCHE SUL IL RACCORDO ANULARE.
QUALCHE DIFFICOLTÀ SI REGISTRA SULLA ROMA FIUMICINO, PER INCIDENTE AVVENUTO
NEL PIAZZALE ANTISTANTE L’AREOPORTO, CODE DALL’USCITA PORTUENSE, VERSO
FIUMICINO.
IN ZONA PIGNETO, CHIUSA PER UNA MANIFESTAZIONE VIA LEONARDO BUFALINI, NEL
TRATTO COMPRESO TRA VIA CASILINA E VIA GIOVANNI MAGGI, IN ENTRAMBE LE
DIREZIONI.
DA SEGNALARE, PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, RITARDI PER LE
LINEE TRAM 3 ED 8 A CAUSA DI UN INCONVENIENTE TECNICO NELLA ZONA DI
TRASTEVERE IN VIA INDUNO.
ANCORA INTERROTTA LA LINEA A DELLA METROPOLITANA TRA LE STAZIONI DI SAN
GIOVANNI E OTTAVIANO: LA RIAPERTURA MARTEDÌ 20 AGOSTO.
E A PARTIRE DAL 20 AGOSTO PREVISTA, PERÒ, UNA NUOVA FASE DI LAVORI, CHE
INTERESSERÀ LA TRATTA TERMINI-BATTISTINI, CHE RESTERÀ INTERROTTA FINO AL 25
AGOSTO.
SOSPESA LA ZTL TRIDENTE A1, I VACHI TORNERANNO ATTIVI DAL 26 AGOSTO.
SOSPESE ANCHE TUTTE LE ZONE A TRAFFICO LIMITATO IN FASCIA NOTTURNA, QUESTE
SARANNO RIATTIVATE IL PRIMO SETTEMBRE.
IN PARTICOLARE, PER LA GIORNATA DI OGGI DISATTIVATE TUTTE LE ZTL SIA DIURNE
CHE NOTTURNE.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma