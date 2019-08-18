Traffico Roma del 18-08-2019 ore 16:30
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TRAFFICO SCARSO AL MOMENTO LUNGO LE STRADE DI ROMA. NESSUN DISAGIO ANCHE
LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.
BREVI RALLENTAMENTI, SI REGISTRANO IN USCITA DALLA ROMA FIUMICINO, ALLO
SVINCOLO PER IL RACCORDO ANULARE, IN DIREZIONE ROMA.
IN ZONA PIGNETO, CHIUSA PER UNA MANIFESTAZIONE VIA LEONARDO BUFALINI, NEL
TRATTO COMPRESO TRA VIA CASILINA E VIA GIOVANNI MAGGI, IN ENTRAMBE LE
DIREZIONI.
DA SEGNALARE, PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, RITARDI PER LE
LINEE TRAM 3 ED 8 A CAUSA DI UN INCONVENIENTE TECNICO NELLA ZONA DI
TRASTEVERE IN VIA INDUNO.
ANCORA SOSPESA LA LINEA A DELLA METROPOLITANA TRA LE STAZIONI DI SAN
GIOVANNI E OTTAVIANO: LA RIAPERTURA PREVISTA PER MARTEDÌ 20 AGOSTO.
E A PARTIRE DAL 20 AGOSTO INIZIERÀ UNA NUOVA FASE DI LAVORI, CHE
INTERESSERÀ LA TRATTA TERMINI-BATTISTINI, CHE RESTERÀ INTERROTTA FINO AL 25
AGOSTO.
SOSPESA LA ZTL TRIDENTE A1, I VACHI TORNERANNO ATTIVI DAL 26 AGOSTO.
SOSPESE ANCHE TUTTE LE ZONE A TRAFFICO LIMITATO IN FASCIA NOTTURNA, QUESTE
SARANNO RIATTIVATE IL PRIMO SETTEMBRE.
INOLTRE PER LA GIORNATA DI OGGI DISATTIVATE TUTTE LE ZTL SIA DIURNE CHE
NOTTURNE.
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma