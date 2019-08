Traffico Roma del 18-08-2019 ore 16:30

TRAFFICO SCARSO AL MOMENTO LUNGO LE STRADE DI ROMA. NESSUN DISAGIO ANCHE

LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.

BREVI RALLENTAMENTI, SI REGISTRANO IN USCITA DALLA ROMA FIUMICINO, ALLO

SVINCOLO PER IL RACCORDO ANULARE, IN DIREZIONE ROMA.

IN ZONA PIGNETO, CHIUSA PER UNA MANIFESTAZIONE VIA LEONARDO BUFALINI, NEL

TRATTO COMPRESO TRA VIA CASILINA E VIA GIOVANNI MAGGI, IN ENTRAMBE LE

DIREZIONI.

DA SEGNALARE, PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, RITARDI PER LE

LINEE TRAM 3 ED 8 A CAUSA DI UN INCONVENIENTE TECNICO NELLA ZONA DI

TRASTEVERE IN VIA INDUNO.

ANCORA SOSPESA LA LINEA A DELLA METROPOLITANA TRA LE STAZIONI DI SAN

GIOVANNI E OTTAVIANO: LA RIAPERTURA PREVISTA PER MARTEDÌ 20 AGOSTO.

E A PARTIRE DAL 20 AGOSTO INIZIERÀ UNA NUOVA FASE DI LAVORI, CHE

INTERESSERÀ LA TRATTA TERMINI-BATTISTINI, CHE RESTERÀ INTERROTTA FINO AL 25

AGOSTO.

SOSPESA LA ZTL TRIDENTE A1, I VACHI TORNERANNO ATTIVI DAL 26 AGOSTO.

SOSPESE ANCHE TUTTE LE ZONE A TRAFFICO LIMITATO IN FASCIA NOTTURNA, QUESTE

SARANNO RIATTIVATE IL PRIMO SETTEMBRE.

INOLTRE PER LA GIORNATA DI OGGI DISATTIVATE TUTTE LE ZTL SIA DIURNE CHE

NOTTURNE.

AUTORE: MARINA RICCOMI

