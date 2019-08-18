Traffico Roma del 18-08-2019 ore 17:30
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TRAFFICO SCARSO IN QUESTE ORE SULLE STRADE DI ROMA. NESSUN DISAGIO ANCHE
LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.
SI REGISTRA SOLO UN INCIDENTE SU VIA AURELIA, IN PROSSIMITÀ DELL’OSPEDALE
AURELIA HOSPITAL, IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.
DA SEGNALARE, PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, RITARDI PER LE
LINEE TRAM 3 ED 8 A CAUSA DI UN INCONVENIENTE TECNICO NELLA ZONA DI
TRASTEVERE IN VIA INDUNO.
ANCORA SOSPESA LA LINEA A DELLA METROPOLITANA TRA LE STAZIONI DI SAN
GIOVANNI E OTTAVIANO: LA RIAPERTURA PREVISTA PER MARTEDÌ 20 AGOSTO.
E A PARTIRE DAL 20 AGOSTO INIZIERÀ UNA NUOVA FASE DI LAVORI, CHE
INTERESSERÀ LA TRATTA TERMINI-BATTISTINI, LA RIATTIVAZIONE è PROGRAMMATA
PER IL 25 AGOSTO.
SEMPRE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E
VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE SALARIA, PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE. LA RIAPERTURA IL 2 SETTEMBRE PROSSIMO.
SOSPESA LA ZTL TRIDENTE A1, I VACHI TORNERANNO ATTIVI DAL 26 AGOSTO.
SOSPESE ANCHE TUTTE LE ZONE A TRAFFICO LIMITATO IN FASCIA NOTTURNA, QUESTE
SARANNO RIATTIVATE IL PRIMO SETTEMBRE.
E PER L’INTERA GIORNATA DI OGGI DISATTIVATE TUTTE LE ZTL SIA DIURNE CHE
NOTTURNE.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma